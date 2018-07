Facebook ontkent "naaktpolitie" en nodigt Toerisme Vlaanderen uit op de koffie ADN

22 juli 2018

07u55

Facebook nodigt Toerisme Vlaanderen uit op de koffie. Het bedrijf speelt daarmee in op de oproep en het ludieke protest van Toerisme Vlaanderen. De socialenetwerksite weerlegt ook dat het naakt van schilderijen of kunstwerken in gewone posts zou censureren of verwijderen. Voor advertenties zijn de regels wél strenger, daar is ook artistiek naakt in veel gevallen verboden, erkent Facebook.

In een filmpje dat Toerisme Vlaanderen vandaag heeft gelanceerd, is te zien hoe de "naaktpolitie" voorkomt dat de bezoekers van het Rubenshuis naar het naakt in de schilderijen van bekende Vlaamse schilders zoals Rubens kijken. Het gaat om een ludieke actie van Toerisme Vlaanderen. Bedoeling is het beleid van Facebook aan te klagen dat meesterwerken van Vlaamse schilders zoals Rubens, Bruegel en Van Eyck censureert, omdat er naakte figuren op voorkomen.

Toerisme Vlaanderen heeft samen met een netwerk van musea en culturele instanties ook een open brief aan Mark Zuckerberg geschreven waarin deze vorm van artistieke censuur wordt aangeklaagd. Toerisme Vlaanderen richt zich tot de Facebook-topman met de vraag of ze niet op de koffie mogen komen. "Dan bespreken we hoe we onze Vlaamse Meesters een plek geven op uw platform. Een plek die ze verdienen. Want, weet u, kunst verbindt, net zoals sociale media. Zat Peter Paul Rubens toentertijd op Facebook, hij zou bijzonder veel volgers op zijn fanpagina gehad hebben", zo staat te lezen in de brief.

Bij Facebook nemen ze de handschoen graag op. "We nodigen Toerisme Vlaanderen graag uit op de koffie", klinkt het. Wanneer (en met wie) het gesprek zou plaatsvinden is nog onduidelijk. Toch wil de socialenetwerksite ook een en ander rechtzetten. Zo klopt het volgens hen niet dat naakt van schilderijen of standbeelden op gewone posts verwijderd of gecensureerd wordt. Wie een foto van een schilderij van Rubens met daarop borsten, billen en cherubijnen wil delen, kan dat volgens Facebook perfect doen. Dat staat ook expliciet in de Facebook-richtlijnen.

Voor advertenties gelden echter andere, strengere regels. Voor advertenties is seksueel getinte inhoud, ook artistiek of educatief naakt (behalve standbeelden) namelijk verboden. En het schilderij waar Toerisme Vlaanderen naar verwijst in zijn open brief, gaat volgens Facebook om een advertentie en niet om een gewone post.