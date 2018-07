Facebook ontdekt nieuwe poging om Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden YV

31 juli 2018

19u34

Facebook is op het spoor gekomen van een gecoördineerde campagne om door nepaccounts de Amerikaanse midtermverkiezingen in november te beïnvloeden. Dat heeft de onderneming zelf meegedeeld, nadat The New York Times al over het nieuws had bericht.

Volgens Nathaniël Gleicher, die bij Facebook aan het hoofd staat van de cybersecurity, heeft het bedrijf dit twee weken geleden voor het eerst opgemerkt. Tot nu toe zijn 8 Facebookpagina's, 17 profielen en 7 Instagramaccounts als vals geïdentificeerd.

In totaal waren er 290.000 accounts die een of meerdere van deze valse profielen volgde. De betrokken accounts waren goed voor meer dan 9.500 posts. Volgens Facebook verspreidden de pagina's ongeveer 150 advertenties, ter waarde van 11.000 dollar (ongeveer 9.400 euro) tussen april 2017 en juni 2018. Ook hebben de pagina's 30 evenementen aangemaakt.

Vooral de Facebookpagina's "Aztlan Warriors", "Black Elevation", "Mindful Being", en "Resisters" droegen bij tot dat hoge aantal. De andere vervalste Facebookpagina's hadden vaak niet meer dan tien volgers. De accounts op Instagram hadden zelfs geen enkele volger.

Onderzoek

"We bevinden ons nog altijd in een erg vroege fase van ons onderzoek", zegt Facebook op zijn blog. "We beschikken nog niet over alle feiten en weten niet wie hier achter zou kunnen zitten", klinkt het nog. De accounts kunnen dus niet zomaar aan Rusland worden toegeschreven. "Het is duidelijk dat diegenen die deze accounts opgezet hebben er meer voor over hadden om onbekend te blijven dan het Internet Research Agency in Rusland voordien."

Er zou ook worden samengewerkt met de FBI om de activiteiten te onderzoeken

Facebook heeft deze week in een reeks briefings in het Congres volksvertegenwoordigers op de hoogte gebracht van de ontdekte beïnvloedingscampagne, zo schrijft The New York Times. Er zou ook worden samengewerkt met de FBI om de activiteiten te onderzoeken.

De sociaalnetwerksite was onder vuur komen liggen omdat het in 2016 zou zijn aangewend om de presidentsverkiezingen in de VS te beïnvloeden. Sindsdien heeft Facebook meer middelen vrijgemaakt voor de beveiliging van zijn netwerk.

Removing Bad Actors on Facebook Today we removed 32 Pages and accounts from Facebook and Instagram because they were involved in coordinated inauthentic behavior. This kind of behavior is not allowed on Facebook because we don't want people or organizations creating networks of accounts to mislead others about who they are, or what they're doing.