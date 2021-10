Facebook Messenger en WhatsApp verliezen terrein in België

Gisteren lagen Facebook, WhatsApp en Instagram urenlang plat en krabden vele Belgen zich ongetwijfeld in het haar: wat nu? Toch verliezen Facebook en WhatsApp terrein in ons land. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van telecomregulator BIPT.

Volgens de enquête bij meer dan 5.000 mensen om het gedrag van de consument op de markt te beoordelen, blijkt dat WhatsApp (gebruikt door 83 procent van de respondenten) en Facebook Messenger (72 procent) in ons land de populairste apps blijven om online te bellen en berichten te sturen. Het BIPT merkt wel dat beide apps terrein verliezen. Zo gebruikte in 2019 en 2020 nog 89 tot 94 procent van de respondenten Whatsapp en 77 procent Facebook Messenger.

Concurrenten

Het gebruik van FaceTime zit tegelijkertijd in de lift met 34 procent gebruikers in 2021, vergeleken met 14 tot 25 procent in voorgaande jaren. Na een daling wordt ook Skype weer vaker gebruikt (34 procent tegenover 29 tot 31 procent in 2018, 2019 en 2020). Ruim een kwart (26 procent) van de respondenten geeft ook aan nog een andere applicatie te gebruiken, wat een sterke stijging is in vergelijking met de vorige bevragingen. Er werd niet gevraagd te specificeren welke apps. Zes procent, tot slot, gebruikt dergelijke applicaties helemaal niet.

Ook wanneer apps ingezet worden voor professioneel gebruik, wordt WhatsApp het vaakst gebruikt (60 procent). MS-TEAMS, Facebook Messenger en Zoom worden door 40 tot 50 procent van de respondenten beroepsmatig gebruikt. Uit de enquête blijkt dat jongere mensen de apps vaker gebruiken in een professionele setting dan ouderen.

Nog trends

Het gebruik van telefonie via het internet, bijvoorbeeld via bovengenoemde apps, blijft ondertussen stabiel, en bedraagt nu 55,4 procent. Ook het gebruik van mobiele telefonie algemeen (93 procent) blijft stabiel, terwijl het gebruik van vaste telefonie zijn neerwaartse trend voortzet (46 procent in 2021 tegenover 53 tot 74 procent de voorgaande jaren). Het gebruik van televisie via het internet is ook gestegen tegenover vorig jaar (40 procent tegenover 35 procent), net als betaaltelevisie of video on demand (40 procent tegenover 32 procent).

Het BIPT wijst er ook op dat de bundels bij de telecomoperatoren (bv. televisie, vast internet en vaste telefonie) over hun hoogtepunt zijn. Tussen 2018 en 2020 lag het aandeel respondenten met een bundel nog op 81 tot 83 procent, in 2020 daalde dat tot 77 procent. Proximus blijft de populairste telecomoperator (46 procent), maar verliest wel marktaandeel in vergelijking met de periode 2012-2019 (51 tot 67 procent). De keuze voor een operator gebeurt vooral op basis van de prijs van de bundel of het tariefplan.

