Facebook lanceert met ‘Messenger Rooms’ concurrent voor Zoom en Skype HR

24 april 2020

20u51

Bron: Belga 8 iHLN Facebook lanceert binnenkort ‘Messenger Rooms’, een nieuwe dienst voor videogesprekken met groepen tot 50 personen. Het gaat daarmee de concurrentie aan met Zoom, Google Meets en Skype, die al gelijkaardige diensten voor uitgebreide groepsgesprekken hebben.

Vanuit Facebook of Messenger zullen ‘rooms’ aangemaakt kunnen worden voor videogesprekken via smartphone of computer. Vrienden kunnen deelnemen ook als ze geen Facebook-account hebben en er moet niets extra op de computer geïnstalleerd worden.

In tegenstelling tot de gratis versie van Zoom, zal er geen tijdslimiet op de videocalls zitten. Facebook pakt het bovendien minder zakelijk aan dan Google en Zoom. Het belooft ‘fun’-elementen, zoals filters (konijnenoren of alien-look bijvoorbeeld), spelletjes en achtergronden.

WhatsApp

Rooms zal eerst werken vanuit Messenger, later volgen opties voor Facebook, Instagram Direct en WhatsApp. In sommige landen zal Messenger Rooms deze week nog beschikbaar zijn, België en de rest van de wereld volgen in de komende weken.

Lees ook:

Met deze 5 tips kan je volgens onze techexpert het beste videobellen (+)

Een videomeeting met collega’s: wat zegt de etiquette?

Waarom virtueel aperitieven met Houseparty zo in is (en 4 andere apps die je door de lockdown helpen) (+)