Facebook lanceert informatiecentrum klimaatwetenschap in België

In september vorig jaar waren al de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aan de beurt. De maatregel kwam er na kritiek op Facebook, vanwege zijn beleid waarbij opiniestukken niet in aanmerking komen voor zijn externe factchecks. Zo zouden valse beweringen dus toch kunnen circuleren. "Zonder de juiste kennis die beschikbaar is voor ons allemaal, kunnen we de strijd tegen klimaatverandering niet winnen. Facebook is een omgeving voor wereldwijde kennisuitwisseling en wij weten hoe belangrijk het is dat alle gedeelde kennis betrouwbaar is, zeker als het om klimaatverandering gaat", zegt Facebook zelf in een persbericht.



Alle informatie in het informatiecentrum zal daarom afkomstig zijn van "de meest toonaangevende Belgische organisaties op het gebied van klimaatverandering". Facebook verzamelt er naar eigen zeggen gedetailleerde informatie die dieper ingaat op het klimaat dan de algemene feiten en tips. "We hebben voor ieder wat wils, of je nu voor het eerst in het onderwerp duikt of er al jaren onderzoek naar doet."