Facebook krijgt nu ook 'ik geef geld'-knop Bieke Cornillie

06u48 0 AFP iHLN Wie het goede doel wil steunen, kan dat straks rechtstreeks via Facebook. De site geeft fanpagina's van organisaties een 'donatie'-tool. Ook wie geld wil inzamelen voor een zieke nonkel of een nieuw konijnenhok voor de kinderboerderij zal dat rechtstreeks op zijn Facebookprofiel kunnen.

De nieuwe knop werden gisteren exclusief voorgesteld op de 'Facebook Loft', een rondreizende exhibitie die deze week in Brussel landt. In de 'Loft' zullen adverteerders, goede doelen, universiteiten en bedrijven worden uitgenodigd om te laten zien hoe op Facebook een hechte gemeenschap gevormd kan worden met de 6,7 miljoen Belgische gebruikers.

Facebook introduceert de 'Facebook Fundraiser' nog deze maand. Elke ngo of ander goed doel wordt uitgerust met een donatieknop en 'gewone' mensen zullen geld kunnen inzamelen voor projecten. "Of wie voor zijn verjaardag liever geen geschenken krijgt, maar liever geld gestort ziet voor pakweg Unicef, kan de tool koppelen aan zijn of haar verjaardagsevenement", zegt country manager Alexis Lebedoff. "We checken alles vooraf. Mensen met slechte bedoelingen of valse profielen halen we eruit."

Ik ben veilig

Ook werd de 'Safety Check' uitgebreid. Bij een aanslag kan je voortaan niet enkel aanklikken dat je veilig bent, maar wordt het ook mogelijk om hulp - bijvoorbeeld onderdak, een bed of voeding - aan te bieden én om hulp te vragen. Na de aanslagen van 22 maart 2016 werd de 'Safety Check' door 891.500 mensen gebruikt en kregen 34,7 miljoen vrienden goed nieuws.

Ook nieuw: de optie om je startpagina 'op te ruimen'. "Vanaf nu kies je zelf wie bovenaan je newsfeed staat. Familie en vrienden staan sowieso eerst."

Facebook