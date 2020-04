Facebook komt met ‘hart onder de riem’-emoticon Marlies van Leeuwen

17 april 2020

13u01

Bron: AD.nl 0 iHLN Facebook introduceert een nieuwe, tijdelijke emoticon naast onder meer het hartje, de droevige smiley en de klassieke duim. Met een smiley die een hartje knuffelt kunnen mensen iemand een hart onder de riem steken. “In deze coronacrisis dekken een duimpje en smiley soms gewoon de lading niet.”

Facebook, die de nieuwe reactiemogelijkheid ook introduceert op Messenger, stelt dat hun platformen ‘misschien wel meer dan ooit’ voor mensen een goede manier zijn om in contact te blijven met vrienden en familie. “Bovendien zien we veel mooie initiatieven verschijnen op Facebook, initiatieven die ondersteuning bieden tijdens deze coronacrisis. Boodschappen halen, boodschappen delen, honden uitlaten, tips voor tijdelijke thuisouders”, stelt het social medium in een verklaring.

“Deze nieuwe situatie vraagt echter ook om nieuwe reactiemogelijkheden. Want een duimpje en een smiley dekken soms gewoon niet de lading als je iemand een digitaal hart onder de riem wil steken. Of het nu gaat om iets vrolijks, iets verdrietig of iets ertussenin.”

De nieuwe emoticons worden tijdelijk toegevoegd aan het rijtje reactiemogelijkheden. Vanaf vandaag zal de nieuwe reactiemogelijkheid beschikbaar zijn op Messenger, volgende week is de nieuwe smiley te gebruiken op Facebook.