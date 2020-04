Facebook komt met extra waarschuwingen tegen fake coronanieuws ADN

16 april 2020

16u47

Bron: Belga, ANP 6 iHLN Wie op de sociaalnetwerksite Facebook in contact komt met fake nieuws over het coronavirus, zal daar een waarschuwing over krijgen. Een bericht in de tijdlijn zal de gebruiker naar betrouwbare bronnen leiden, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), kondigt Facebook-topman Marc Zuckerberg aan.

Het bedrijf heeft tijdens de maand maart naar eigen zeggen honderdduizenden berichten over het coronavirus, "die een ernstige bedreiging voor de gezondheid konden vormen", verwijderd. Een voorbeeld is een bericht dat bleekwater zou werken tegen het virus.

Nog volgens Facebook werden tot nu toe al twee miljard mensen naar het coronaportaal geleid dat het creëerde en dat beschikbaar is op elke tijdlijn.



Nu neemt Facebook dus extra maatregelen om nepberichten over corona tegen te gaan. Mensen die op misleidende informatie over Covid-19 hebben gereageerd, worden verwezen naar een pagina van de WHO waarop de mythes over Covid-19 worden ontkracht.

“Op deze manier willen we mensen die mogelijk in aanraking zijn gekomen met deze content verwijzen naar een betrouwbare bron voor het geval ze deze claims buiten Facebook opnieuw tegenkomen.” De nieuwe functionaliteit zal de komende weken ook beschikbaar worden bij ons.

