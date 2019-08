Facebook huurt journalisten in om verspreiding van valse informatie tegen te gaan PVZ

22 augustus 2019

13u50

Bron: CNN 1 iHLN Facebook worstelt al langer met ‘fake news’ op haar online platformen. Om de strijd tegen verkeerde informatie aan te gaan en haar gebruikers beter te informeren, wil het bedrijf daarom een beroep doen op ervaren journalisten. In een nieuwe online functie willen ze op die manier dagelijks een selectie van échte topnieuwsverhalen samenstellen.

In oktober gaat Facebook een proefproject uitrollen om de nieuwsstroom op haar sociale media beter te beheren. Hierbij wil ze een nieuwe functie News Tab invoeren, die losstaat van de klassieke startpagina. Het grootste deel van de verhalen zal daarop door algoritmen worden bepaald, maar voor de topartikelen doet het bedrijf van Zuckerberg een beroep op een team van tien redacteuren

“Ons doel met de News Tab is om een persoonlijke, zeer relevante ervaring voor mensen te bieden”, vertelde Campbell Brown, hoofd van de nieuwspartnerschappen, aan The New York Times. “In het begin zullen we voor de Top News sectie een klein team van journalisten samenstellen om er zeker van te zijn dat we de juiste verhalen in de kijker zetten.”

Eerdere mislukte pogingen

Het is niet de eerste keer dat Facebook journalisten wil inhuren om het nieuws op de mediakanalen te beheren. Eerdere pogingen in de strijd tegen valse informatie, zijn echter nooit geslaagd.

Vorig jaar nog werd de technologiereus gedwongen om zijn Trending Topics sectie te sluiten na beschuldigingen dat werknemers conservatief nieuws en negatieve verhalen over Facebook zouden moeten onderdrukken.