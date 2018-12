Facebook even getroffen door grote storing avh

05 december 2018

14u51 19 iHLN Facebook kampte deze namiddag met een wereldwijde storing. Ook in ons land stroomden meldingen binnen van gebruikers die zich niet meer konden inloggen. Een woordvoerder van Facebook zegt dat het probleem inmiddels is opgelost.

Gebruikers kregen een foutmelding wanneer ze probeerden in te loggen op Facebook. De storing leek zich vooral in Europa voor te doen, maar ook in Azië kwamen meldingen binnen.

De oorzaak van de storing is nog onduidelijk.