Facebook dreigt met rechtszaak tegen televisieshow over controverses rond sociaal netwerk

Enkele weken geleden raakte bekend dat een nieuwe televisieshow over Facebook, genaamd ‘Doomsday Machine’, in de maak is. De reeks zal gaan over een aantal controverses rond het sociaal netwerk. Facebook dreigt nu met een rechtszaak tegen ‘Anonymous Content’, het productiebedrijf achter de serie, uit angst dat de reputatie van het platform zal worden besmeurd.

‘Doomsday Machine’ is een televisieadaptatie van het boek ‘An Ugly Truth’, waarin bepaalde probleemfactoren van Facebook - zoals desinformatie, gebruikersveiligheid en haatspraak - aan de kaak worden gesteld. In de televisiereeks zal de Britse actrice Claire Foy de operationeel directeur van Facebook, Sheryl Sandberg vertolken. De reeks zal onder andere focussen op de grote hoeveelheid nepnieuws die tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2016 op het sociaal netwerk circuleerde. Maar ook meer recente controverses zullen in beeld worden gebracht.

“Valse beweringen of overdrijvingen”

Facebook zelf is niet opgezet met de creatie van de reeks. Om die reden heeft het bedrijf een beroep gedaan op advocaat Mathew Rosengart, die ook popster Britney Spears verdedigde in haar strijd tegen de bewindvoering van haar vader Jamie. Facebook dreigt met een rechtszaak tegen Anonymous Content “indien valse beweringen of overdrijvingen over het platform in de show verschijnen”.

Het sociaal netwerk is naar eigen zeggen zelfs bereid om samen te werken met het productiebedrijf om ervoor te zorgen dat de reeks “accuraat en waarheidsgetrouw” is. Of die samenwerking er ook zal komen, is daarentegen nog niet duidelijk.

Platform onder vuur

De televisiereeks komt voor Facebook niet op een gelegen moment. Zo ligt het platform de laatste tijd steeds vaker onder vuur. Recent sprak klokkenluider Frances Haugen, die als medewerker verantwoordelijk was voor het tegengaan van desinformatie, met Amerikaanse Congresleden over misstanden bij haar voormalige werkgever. Ook had het bedrijf op 4 oktober met een wereldwijde panne te maken, waardoor de apps Facebook, Instagram en Whatsapp zes uur lang niet bereikbaar waren.

