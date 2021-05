Facebook dreigt iPhone-apps betalend te maken: strijd met Apple naar nieuw hoogtepunt

De melding springt in beeld bij gebruikers met een iPhone of iPad die de nieuwste software-update iOS 14.5 hebben geïnstalleerd. “Deze versie van iOS vereist ons toestemming te vragen om sommige gegevens te volgen waarmee we onze advertenties verbeteren”, aldus het sociale netwerk.



Facebook verzamelt die privégegevens al langer, en zegt daarmee onder meer je reclame te personaliseren. Het zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld reclame voor handtassen te zien krijgt als je recent op internet naar een nieuwe tas had gezocht.