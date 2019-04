Facebook doet pagina’s van Britse extreemrechtse partijen in de ban Redactie

18 april 2019

17u07

Bron: AD 5 iHLN Facebook heeft de pagina’s van een aantal extreemrechtse partijen en kopstukken verbannen van het platform. De groepen houden zich niet aan de regels van het sociale netwerk.

Het gaat om de pagina’s van Britain First, de British National Party (BNP) en de English Defence League (EDL), drie van de grootste extreemrechtse organisaties van Engeland. De pagina’s hadden samen honderdduizenden volgers, meldt BBC News. De groeperingen organiseren regelmatig demonstraties, waarbij onder meer actiegevoerd wordt voor de brexit en tegen het immigratiebeleid van het Verenigd Koninkrijk.

Ook twaalf individuele Facebookprofielen bestaan niet langer. Het gaat onder meer om pagina’s van belangrijke personen binnen de bovengenoemde organisaties. Tegenover The Guardian verklaart een woordvoerder van Facebook dat ‘groepen of individuen die haatzaaien of uitsluiten’ geen plek hebben op het sociale netwerk.

Eind maart beloofde Facebook al om het ‘prijzen, ondersteunen en weergeven van wit nationalisme en -separatisme’ te weren van de website. Het is niet de eerste keer dat Facebook extreemrechtse profielen blokkeert. Eind februari werd Tommy Robinson, de oprichter van de English Defence League, ook al verbannen van het sociale netwerk, schrijft The Guardian. De Brit, die eigenlijk Stephen Yaxley-Lennon heet, is een populaire persoonlijkheid in extreemrechtse kringen.