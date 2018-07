Facebook dicht lek dat identiteit van mensen in gesloten groepen prijsgaf IB

Bron: CNBC 0 iHLN Een Amerikaanse vrouw die een gesloten Facebookgroep heeft opgericht voor vrouwen die het BRCA-borstkankergen dragen, heeft aan de alarmbel getrokken toen ze erachter kwam dat een Chrome plug-in marketeers in staat stelde om informatie te verzamelen over de leden van de groep.

De vrouw schakelde een security-beveiliger in, die het bestaan van het privacylek in gesloten Facebookgroepen bevestigde. Facebook heeft het lek inmiddels gesloten en aan de ontwikkelaar van de plug-in, die via Google Chrome werkte, een brandbrief geschreven om de plug-in te vernietigen.

Via een Chrome-extensie was het mogelijk om de namen en privé-informatie die in gesloten groepen gedeeld wordt te achterhalen. De tool is specifiek ontwikkeld voor marketeers om namen en data uit gesloten groepen te ‘oogsten’. De plug-in bestaat inmiddels niet meer.

Facebook heeft inmiddels ook de beveiliging van gesloten groepen verbeterd, maar ontkent dat dit te maken heeft met de klacht die vanuit de groep kwam. In de betreffende groep werd gevoelige en private informatie gedeeld door vrouwen die een hoger risico op borstkanker hebben doordat ze het BRCA-gen dragen.

Reputatieschade

Facebook liep de afgelopen maanden gevoelige reputatieschade op ten gevolge van de privacyschandalen van de voorbije maanden. Zo kwam eerder dit jaar aan het licht dat consultancybedrijf Cambridge Analytica de gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers had ingezameld en gebruikt zonder hun toestemming.

Het sociale netwerk bevindt zich in een moeilijke positie. Enerzijds willen gebruikers hun privacy beter beschermd zien, anderzijds willen adverteerders hen steeds gerichter kunnen benaderen.