Facebook beticht Israëlisch bedrijf van hacks en stapt naar de rechtbank

30 oktober 2019

00u15

Bron: ANP, The Guardian

Facebook heeft het Israëlische cyberspionagebedrijf NSO Group aangeklaagd. Volgens het sociale netwerk hackte de onderneming eerder dit jaar gedurende twee weken lang gebruikers van berichtendienst WhatsApp. Zo'n 1400 mensen, onder wie meer dan honderd journalisten, diplomaten, mensenrechtenactivisten, advocaten, politieke dissidenten en hoge regeringsfunctionarissen uit twintig landen zouden daar slachtoffer van zijn geworden.

Eerder kwam al aan het licht dat een lek in WhatsApp gebruikt werd om bepaalde software te installeren op de telefoons van mensen. Volgens Facebook was sprake van een gerichte aanval. NSO zou via malware klanten, waarschijnlijk overheden of veiligheidsdiensten, in staat hebben gesteld om allerlei doelwitten af te luisteren en te bespioneren.

Inzet van de aanklacht, die Facebook heeft ingediend bij een federale rechtbank in San Francisco, is dat NSO Group de toegang tot WhatsApp en andere diensten van Facebook wordt ontzegd. Ook streeft Facebook naar een schadevergoeding. “Dit is de eerste keer dat een gecodeerde berichtenaanbieder juridische stappen onderneemt tegen een privé-entiteit die dit soort aanvallen op zijn gebruikers heeft uitgevoerd”, aldus een woordvoerder van WhatsApp. “In onze klacht leggen we uit hoe NSO deze aanval heeft uitgevoerd, inclusief de erkenning van een NSO-medewerker dat onze stappen om de aanval te verhelpen effectief waren.”

“Belangrijke stap voorwaarts voor online mensenrechtenbescherming”

John Scott-Railton, onderzoeker bij het na de aanval door Whatsapp ingeschakelde Citizen Lab, een afdeling van de Universiteit van Toronto die eerder al software van NSO Group bestudeerde, bekijkt de stappen die Whatsapp neemt goedkeurend. “Dit is een duidelijke manier voor WhatsApp om haar gebruikers en het publiek te laten zien hoe serieus zij zich inzet voor privacy", zegt hij in de Britse krant The Guardian. “Hiermee trekt het bedrijf een duidelijke lijn, waarmee ze mensen vertellen dat ze niet alleen om hun privacy geven, maar degenen die dat niet respecteren ook verantwoordelijk proberen te houden. Dit is een belangrijke positieve stap voorwaarts voor online mensenrechtenbescherming en zal absoluut een precedent scheppen.”

NSO is omstreden. Het bedrijf is bijvoorbeeld al in verband gebracht met mensenrechtenschendingen in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Het spionagebedrijf zelf heeft tot nu toe altijd benadrukt dat zijn software is bedoeld om terrorisme aan te pakken, en dat het bedrijf op die manier juist veel levens redt.

Volgens The New York Times kwam de spyware van NSO echter ook al in handen van landen die het niet zo nauw nemen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en Mexico.