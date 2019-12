FaceApp is volgens FBI “een potentiële spionagedreiging” ttr

03 december 2019

15u47

Bron: Reuters 0 iHLN FaceApp, de bekende applicatie die je er in een mum van tijd een stuk ouder of jonger laat uitzien, vormt volgens de FBI “een potentiële spionagedreiging”. Zo staat te lezen in een brief aan de Amerikaanse senator Chuck Schumer. Er wordt gevreesd dat Rusland druk op de ontwikkelaars uitoefent om via de app persoonsgegevens te bemachtigen.

De Amerikaanse democratische senator Chuck Schumer drong in juli bij de FBI aan op een onderzoek naar de populaire app toen bleek dat FaceApp van Russische makelij is. Dat onderzoek moest dieper ingaan op potentieel datamisbruik. Volgens Schumer worden de gegevens van gebruikers naar Rusland verstuurd en aan derden verkocht. De Amerikaanse senator riep dan ook iedereen op om de app niet te gebruiken.

De FBI beschouwt alle in Rusland ontwikkelde apps, zoals FaceApp, als “een potentiële spionagedreiging”. Volgens de agenten is er echter geen bewijs dat Wireless Lab, het bedrijf achter FaceApp, gegevens van gebruikers misbruikt en aan derden verkoopt. Bovendien benadrukt de FBI in de brief aan Schumer dat ze onmiddellijk zullen ingrijpen als er sprake zou zijn van politieke inmenging, zo bericht persagentschap Reuters.

Gegevens verzamelen

FaceApp kwam eerder dit jaar onder vuur te liggen omdat het allerlei gegevens van gebruikers verzamelt. Wie de kleine lettertjes in de privacyverklaring leest, zal zien dat de app allerlei informatie opslaat, zoals je locatie en ip-adres. Wireless Lab blijft ontkennen dat het gegevens van gebruikers misbruikt en benadrukt dat gedownloade foto’s onmiddellijk worden verwijderd.

Ook in ons land waarschuwde het Centrum voor Cybersecurity, de overheidsdienst die instaat voor de veiligheid van het internet in België, voor de gevaren van FaceApp.

