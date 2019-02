EXPLAINER. 5G, gewoon wat sneller internet? Dit is hoe het uw leven gaat veranderen AC ADN

07 februari 2019

10u20

Bron: VTM Nieuws 4

Ons land krijgt door geruzie tussen de federale overheid en de deelstaten misschien pas over enkele jaren 5G. De overheid gaat licenties voor 5G-netwerken veilen onder operatoren, dat moet meer dan 600 miljoen euro opbrengen. De deelstaten willen daar nu een groter deel van dan wat ze bij vorige veilingen kregen. “Ik had voorgesteld om groen licht te geven voor de veiling en de discussie over de verdeling achteraf te doen. Maar dat kon niet. Nu riskeren we twee jaar te verliezen”, reageerde een boze federale minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld) gisteren. “Vanwege een ordinaire centenkwestie blokkeert men de economische toestand van ons land. Dit zet een rem op nieuwe diensten en innovatie door start-ups.” Maar over welke innovaties gaat het dan?