Experiment: Twitter geeft suggestie om verhitte tweet aan te passen ADN

06 mei 2020

20u41

Bron: ANP Het sociale medium Twitter test een optie voor Twitteraars om een verhitte reactie te overpeinzen en te wijzigen voor publicatie. Twitter geeft je de suggestie om je antwoord aan te passen als dat mogelijk te ver gaat of beledigend is.

Volgens Twitter gaat het om een beperkt experiment dat alleen loopt op apparaten van Apple (iOS-besturing). Wanneer een discussie verhit raakt, “kun je dingen zeggen die je niet meent”, aldus Twitter. Door de ingreep kun je je antwoord heroverwegen als het taal bevat die schadelijk kan zijn.



Als een Twitteraar op versturen klikt, krijgt hij de waarschuwing dat zijn taalgebruik overeenkomt met dat in berichten waar mensen over hebben geklaagd. Hij krijgt dan de vraag of hij zijn tweet wil herzien.

