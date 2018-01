Exclusief interview met baas van Google: "Kunstmatige intelligentie is de grootste kans die de mensheid heeft" David Bremmer

16u31

Bron: AD 1 Bloomberg via Getty Images iHLN Een megaboete van 2,4 miljard, te betalen aan Europa. Kritiek op de weinig diverse bedrijfscultuur. Voor het eerst in zijn bestaan ligt Google serieus onder vuur. Ceo Sundar Pichai (45) gaat er in dit exclusief interview dieper op in. "Alles wat we doen ligt onder een vergrootglas."

Het is de ideale ijsbreker: begin tegen Google-baas Sundar Pichai over voetbal en de bedachtzame Indiër wordt ineens razend enthousiast. "Ik vind het ontzettend jammer dat Nederland er niet bij is op het WK in Rusland'', zegt hij op de Google Campus in Mountain View, Californië, tegen onze Nederlandse collega's van AD. "Voor wie moet ik nu duimen?"



Pichai weet alles van het spelletje en is fan van Barcelona en Cruijf. "In India volgde ik vroeger alle teams op de voet. En toen ik opgroeide keek ik graag naar het AC Milan van Gullit, Van Basten en Rijkaard."



Voor de meeste mensen is Pichai (1972, Chennai) een grote onbekende, zo niet in de VS en in zijn geboorteland India. Bij Google maakte hij vanaf 2014 bliksemsnel carrière. Hij is de man die op het idee kwam van Google Chrome, de browser die Microsoft's Explorer van de troon stootte. Daarna leidde hij Gmail, Google Maps en Android. Zijn geheim: successen boeken zonder vijanden te maken.



Toen oprichters Larry Page en Sergei Brin twee jaar terug Google’s uitdijende portfolio onder de paraplu van Alphabet schoven, was er maar één kandidaat voor hun belangrijkste onderdeel. Bovendien wilden Microsoft en Twitter hem ook als topman.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN