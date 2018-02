Ex-medewerkers Google en Facebook beginnen organisatie tegen 'techverslaving' Redactie

05 februari 2018

11u40

Een groep oud-medewerkers van onder meer Google en Facebook heeft samen met wetenschappers een non-profitorganisatie opgericht ter bestrijding van 'verslaving' aan technologie en sociale media. De organisatie wil onder meer campagnes op scholen richten.

De organisatie vindt dat diensten als Facebook, Snapchat en YouTube een bedreiging vormen voor onze mentale gezondheid, kinderen en democratie. Daarom richt het een campagne op 55.000 Amerikaanse scholen om kinderen te onderwijzen over de verslavende trekjes van dergelijke diensten, meldt The New York Times.

De mensen achter de organisatie menen dat bedrijven als Facebook en Google geld verdienen aan het verkrijgen van zoveel mogelijk tijd en aandacht van mensen, waardoor ze hun diensten zo ontwerpen dat het lastig wordt om ermee te stoppen. Zo is het mogelijk om oneindig te scrollen op Facebook, heeft Snapchat 'streaks' om gebruikers ertoe aan te zetten elke dag berichten naar iemand te blijven sturen en bedient YouTube zich van autoplay, waarbij de site of app automatisch aftelt naar het laten zien van de volgende, gerelateerde video.

In de organisatie zitten oud-medewerkers van onder meer Facebook en Google. De organisatie komt niet uit het niets. Een van de initiatiefnemers is oud-Google-medewerker Tristan Harris, die eerder met Time Well Spent aandacht vroeg voor deze kwestie. Een oud-topman van Facebook zei eind vorig jaar dat hij vindt dat sociale media schadelijke gevolgen hebben voor de samenleving.

Hoewel veel diensten inderdaad lijken te zijn ontworpen om de aandacht vast te houden, is er volgens de huidige definities geen techverslaving. De Wereldgezondheidsorganisatie wil excessief gamen wel aanmerken als stoornis, maar daarvan is vooralsnog geen sprake bij excessief gebruik van sociale media, apps of internetdiensten.