Europol haalt groot cybercrimineel netwerk uit de lucht

Multimedia Zo hebben we ons koopgedrag in 2020 aangepast onder invloed van corona: 7 opvallende vaststel­lin­gen

20 januari Het aankoopgedrag van consumenten is mede door de coronacrisis ingrijpend veranderd, zo blijkt uit data van Tweakers. De grootste techwebsite van Nederland en België ziet dit terug in het gedrag van de bezoekers op de site. Zo zijn er in vergelijking met 2019 grote veranderingen in de tijdstippen waarop websitebezoekers actief zijn, en zijn er verschuivingen in de producten waar interesse voor getoond wordt. Dit zijn de 7 opvallendste weetjes.