Europese consumentenorganisaties, waaronder Test Aankoop, richten pijlen op TikTok: “Rechten van gebruikers massaal met de voeten getreden”

Gaming Strijd voor play-offs in League of Le­gends-clash Belgian League

8 februari We zijn voorbij de helft van de Belgian League Spring Split en de weg naar de play-off ligt nog open voor elk team. Deze week kunnen KVM Esports en ION SQUAD alvast een goede zaak doen. Zij komen twee keer in actie en met twee keer winst is hun kwalificatie voor de play-off zo goed als verzekerd. KRC GENK Esports, 4Elements en Team 7Am daarentegen moeten er alles aan doen om in leven te blijven. Zo krijgen we ook de rematch tussen de twee voetbalclubs KVM Esports en KRC GENK Esports te zien.