Europese Commissie neemt online reclame-technologie van Google in vizier

‘Cyberpunk 2077' opnieuw beschik­baar in PlayStati­on Store

21 juni ‘Cyberpunk 2077' is sinds vandaag weer beschikbaar in de PlayStation Store. Dat heeft PlaystationBE bekendgemaakt via Twitter. Het Japanse elektronicaconcern haalde het spel van de Poolse gamestudio CD Projekt in december nog van de markt. Die zeer uitzonderlijke maatregel volgde op massale klachten van gamers over het spel.