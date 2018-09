Europese Commissie geeft groen licht: Apple neemt Shazam over AW

06 september 2018

16u40

Bron: Belga 0 iHLN De Europese Commissie zet het licht op groen voor de overname van de Britse muziekherkenningsapp Shazam door de Amerikaanse technologiereus Apple. De overname zou er niet toe leiden dat in de markt van de muziekstreamingdiensten de concurrentie aan banden gelegd wordt.

Na een grondig onderzoek is de Commissie tot de bevinding gekomen dat de concurrenten van Apple geen noemenswaardig nadeel zullen ondervinden van de overname. Het is niet omdat Apple gemakkelijker toegang zal hebben tot de gebruikersdata van Shazam dat het klanten van Spotify en andere streamingdiensten vlotter zal kunnen benaderen in de hoop hen naar Apple Music te doen overstappen.



De deal werd in december 2017 bekendgemaakt. Het belang van de overname voor de digitale muziekmarkt kan niet worden onderschat: met Apple Music beschikt Apple over de op een na grootste streamingdienst in Europa, na Spotify. Shazam is in Europa, maar ook wereldwijd een gevestigde waarde als muziekherkenningsapp.

Onderzoek op vraag van Oostenrijk

Apple moest de overname niet formeel bij de EU aan te melden wegens de lage omzetdrempel op de Europese interne markt. In Oostenrijk wordt de nationale omzetdrempel wel gehaald, zodat Apple de transactie daar wel moest aanmelden. Oostenrijk vroeg daarop aan de Commissie om de overname te onderzoeken. Het werd in die vraag gesteund door Frankrijk, IJsland, Italië, Noorwegen, Spanje en Zweden.