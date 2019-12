Europese Commissie bevraagt Google en Facebook over gebruik persoonsgegevens ttr

02 december 2019

18u57

De Europese Commissie is "een voorlopig onderzoek" opgestart naar de wijze waarom Google en Facebook omspringen met de persoonlijke gegevens van hun gebruikers. Dat heeft de Commissie vandaag aangegeven.

"De Commissie heeft vragenlijsten opgestuurd in het kader van een voorlopig onderzoek naar de praktijken van Google en Facebook op het vlak van het gebruik van gegevens" van gebruikers, meldde een woordvoerder van de Commissie aan het Franse persbureau AFP. "Deze onderzoeken richten zich op de wijze waarop de gegevens worden ingezameld, behandeld, gebruikt en te gelde worden gemaakt, ook voor publicitaire doeleinden", voegde de woordvoerder toe.

Op een conferentie in Brussel hield pr-baas Nick Clegg van Facebook zich op de vlakte over de Europese demarche. De internetgigant krijgt "over de hele wereld" te maken met onderzoeken naar tal van zaken, zo antwoordde hij.

Een woordvoerder van Google zei dat de onderneming "de gegevens gebruikt om onze diensten nuttiger te maken en pertinente publiciteit te tonen". "We geven de mensen de middelen om hun gegevens te beheren, te verwijderen of te verplaatsen", aldus de zegsman, die verzekerde dat Google "samen met de Commissie blijft deelnemen aan dit belangrijke debat".