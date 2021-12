Europees Parlement bepleit megaboetes voor 'big tech'-bedrijven die regels schenden

Open en eerlijke digitale omgeving

De wet inzake digitale markten (Digital Markets Act, DMA) moet voor een open en eerlijke digitale omgeving zorgen. De regels zullen van toepassing zijn op de zogenaamde poortwachters, techreuzen die door hun omvang sleutelposities innemen op de markt. Zij zullen in de toekomst duidelijk weten aan welke 'do's and don'ts' ze zich moeten houden, in plaats van vervolging te riskeren wanneer oneerlijke handelspraktijken worden vastgesteld, zoals vandaag nog het geval is.

De bedrijven in kwestie zijn de grote digitale verkoop- en advertentieplatforms, sociale netwerken, zoekmachines, besturingssystemen, videoplatforms en aanbieders van cloudcomputing. De parlementsleden willen dat ook webbrowsers, virtuele assistenten en 'connected tv' in het toepassingsgebied opgenomen worden.

Een bedrijf wordt als poortwachter beschouwd wanneer het in Europa een jaarlijkse omzet van minstens 8 miljard euro heeft en een beurswaarde van 80 miljard euro. Het moet zijn diensten in minstens drie landen van de Europese Unie aanbieden en minstens 45 miljoen eindgebruikers per maand en meer dan 10.000 zakelijke gebruikers hebben.

Op basis van de DMA zullen deze systemische spelers er onder meer voor moeten zorgen dat de software van derden goed functioneert op hun platforms en dat gebruikersdata correct worden beheerd, bijvoorbeeld wanneer ze ingezet worden voor marketingdoeleinden of microtargeting. Gebruikers van online diensten moeten altijd de mogelijkheid hebben om vooraf geïnstalleerde software of apps te verwijderen.

Einde aan 'killer acquisitions’ en boetes tot 20 procent van wereldwijde omzet

Het parlement wil een beperking instellen op 'killer acquisitions', bedrijfsovernames die de Europese interne markt schaden. De poortwachters moeten de Commissie ook op de hoogte brengen van elke overname die hun macht nog meer concentreert.

Bedrijven die herhaaldelijk de regels schenden, moeten beboet worden. Het parlement stelt boetes voor die minstens 4 en maximaal 20 procent bedragen van de wereldwijde omzet in het voorgaande boekjaar.

De DMA-wet is gekoppeld aan de wet inzake digitale diensten (Digital Services Act, DSA). Daarover stemde een commissie van het Europees parlement deze week. De stemming in de plenaire vergadering staat gepland in januari.