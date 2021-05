Ethisch hacker over valse bpost-sms’jes: “Best uw telefoon opnieuw formatteren”

OMGEVING PARIJS 15-jarige steekt Marjorie (17) dood na ruzie op Snapchat

15 mei Een ruzie op sociale media heeft vrijdag in de vooravond ten zuidoosten van Parijs geleid tot de dood van een 17-jarig meisje. Marjorie overleed in Ivry-sur-Seine door messteken haar toegebracht door een 15-jarige jongen. De vermeende dader is in de loop van de avond opgepakt in Massy, zo’n 15 kilometer verder.