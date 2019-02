Er is weer nieuwe lading emoji’s: van wafels, honden en mensen met beperkingen tot eentje voor ultieme vernedering KVDS

06 februari 2019

13u28 0 iHLN Er komen dit jaar maar liefst 230 nieuwe emoji’s bij: van een geeuwend gezichtje en een reeks nieuwe dieren, over robotarmen en –benen tot mensen met uiteenlopende beperkingen. Een heel bijzondere: eentje voor de ultieme vernedering.

Het was het Unicode Consortium dat de nieuwe emoji’s gisteren aankondigde. Dat is een organisatie die verantwoordelijk is voor het standaardiseren van karakters op het internet, zodat ze er allemaal hetzelfde uitzien, ongeacht het platform. Ook het valideren van emoji’s behoort tot haar taken.

Geslacht en huidskleur

Er zijn in totaal 59 nieuwe prentjes, met 171 varianten voor geslacht en huidskleur. Ze zullen in september of oktober op onze smartphones verschijnen, maar sommige platformen kunnen ze wel al vroeger uitbrengen. En je kan er flink wat mee doen.





Zo is er een nieuw geeuwend gezichtje om verveling aan te duiden en ook in de afdeling dieren werd uitgebreid, met onder meer nieuwe hondensoorten, een otter, een luiaard en een orang-oetan. Wie van eten houdt, kan nu ook gebruik maken van een ui en look, maar ook van wafels en oesters.

Opmerkelijk: er zijn heel wat nieuwe inclusieve emoji’s, voor mensen met een beperking. Zo kan je nu verwijzen naar iemand in een rolstoel of iemand met een visuele of auditieve beperking. Er is ook een hele nieuwe reeks van koppels die elkaars hand vasthouden, met alle mogelijke geslachten en huidskleuren, zodat niemand nog over het hoofd wordt gezien.

Geslachtsorgaan

Sommige emoji’s hebben ook een verborgen betekenis. Zo is er eentje die een kleine hoeveelheid aanduidt, maar evengoed voor een flinke vernedering kan staan als je ermee verwijst naar het mannelijke geslachtsorgaan.

Benieuwd naar wat er allemaal in de aanbieding is? Op deze site kan je de nieuwe emoji’s ontdekken.

FINALLY a small dick emoji https://t.co/TTvzP609Xv Kath Barbadoro(@ kathbarbadoro) link