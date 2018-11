Enorm datalek bij Marriott: ook deze bedrijven waren ooit slachtoffer van gigantische lekken Economieredactie HA

Bron: AD.nl 0 iHLN Gegevens van mogelijk 500 miljoen bezoekers van hotelketen Marriott zijn op straat beland. Volgens Bloomberg gaat het om Gegevens van mogelijk 500 miljoen bezoekers van hotelketen Marriott zijn op straat beland. Volgens Bloomberg gaat het om “het op een na grootste datalek ooit” . Enkel Yahoo ging het bedrijf in 2013 voor; de gegevens van liefst 3 miljard gebruikers werden toen gehackt. Ook andere bedrijven werden de afgelopen jaren het slachtoffer van cybercriminelen. Een overzicht van de grootste datalekken ooit.

YAHOO

Nog nooit zijn er zo veel gegevens gestolen als bij Yahoo in 2013. Hackers maakten de persoonsgegevens buit van alle klanten van het bedrijf. In totaal ging het om 3 miljard accounts. De dieven kregen onder meer namen, wachtwoorden en telefoonnummers in handen. En een jaar later deden ze het nog eens over. Toen belandden 500 miljoen gegevens van Yahoo op straat. De lekken leidden uiteindelijk het vertrek in van topvrouw Marissa Mayer. Twee Russische hackers zouden achter de diefstal zitten, in opdracht van twee spionnen van de Russische geheime dienst FSB. Een van de twee dieven is in mei veroordeeld tot vijf jaar cel en een boete van omgerekend bijna 2 miljoen euro.

FRIENDFINDER

Hackers braken in 2016 in bij een slecht beveiligde database van Adult FriendFinder. Dat was het moederbedrijf van naaktblad Penthouse (inmiddels verkocht), webcamsite Cams.com en datingsites als FriendFinder, Amigos.com en BigChurch. De cyberdieven stalen gebruikersnamen, e-mailadressen en wachtwoorden van 412 miljoen gebruikers, en maakten die openbaar.

ADOBE

Bij softwarebedrijf Adobe werden in 2013 zo’n 152 miljoen gebruikersnamen en versleutelde wachtwoorden gestolen. Adobe is vooral bekend van programma’s als Photoshop, Flash en Acrobat en van het PDF-format.

EBAY

In 2014 gingen internetcriminelen aan de haal met de gegevens van 145 miljoen gebruikers van veilingsite eBay. Onder meer namen en e-mailadressen, en mogelijk ook wachtwoorden, werden gestolen.

EQUIFAX

Cybercriminelen kregen in 2017 bij kredietbureau Equifax toegang tot de persoonlijke identificatienummers, creditcardgegevens, huisadressen en geboortedata van 145,5 miljoen Amerikanen. Ook enkele miljoenen Britten en Canadezen werden getroffen.

FACEBOOK

Het onderzoeksbureau GSR blijkt de gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers in handen te hebben gekregen. De vragenlijst This Is Your Digital Life verzamelde niet alleen de gegevens van de honderdduizenden deelnemers, maar ook van al hun vrienden. Een deel van die gegevens kwam terecht bij het bureau Cambridge Analytica. De gegevens zouden zijn gebruikt om een profiel van mensen te maken, waarna sommigen zouden zijn bestookt met valse berichten om hun mening te beïnvloeden. Dat zou onder meer zijn gebeurd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het Britse referendum over de brexit.