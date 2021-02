Energiezuinig thuiswerken doe je zo

Ook zo verschoten van je jaarlijkse eindafrekening voor gas en elektriciteit? Logisch: door thuis te werken verbruik je nu eenmaal een pak meer energie! Er zijn veel manieren om je kosten te drukken. Sommige zijn onpraktisch - zo zou je gewoon de verwarming kunnen uitschakelen - terwijl andere al wat aangenamer zijn. Zo kan je alvast beginnen met de juiste toestellen aan te schaffen.

Nest Learning Thermostat V3

(vanaf 221,87 euro)

Meten is weten en dat geldt ook voor wie energie wil besparen. Een slimme meter installeren is één ding, maar het wordt pas echt interessant als je verbruik ook op een slimme manier bijgestuurd wordt. Google heeft met Nest een reeks toestellen die daarbij kunnen helpen.

Een van de zaken die de grootste impact op je energieverbruik hebben is je thermostaat. De slimme thermostaat van Nest zorgt ervoor dat je nooit meer energie verbruikt dan nodig. Hoe meer je het toestel gebruikt, hoe beter het je leert kennen. Zo zorgt hij er automatisch voor dat de temperatuur omlaag gaat wanneer je niet thuis bent en helemaal zoals gewenst is op ieder ander moment van de dag. Bekijk hier de Nest Learning Thermostat V3.

Volledig scherm Nest Learning Thermostat V3 © Google

MacBook Pro 2020

(vanaf 1.309 euro)

Probeer thuis zo veel mogelijk op een laptop in plaats van een vaste computer te werken. Die eerste is namelijk tot 70% energiezuiniger en kan ook van de oplader wanneer het niet nodig is. Door ook op het toestel zelf de energiestand te activeren bespaar je vervolgens nog meer.

De processoren die de laptops doen draaien worden ook steeds beter. Apple’s M1, die je onder andere in de nieuwste MacBook Pro en Air vindt, is veel zuiniger en heeft geen ventilatoren nodig om af te koelen. Bekijk hier de MacBook Pro 2020.

Volledig scherm APPLE MACBOOK PRO 2020 13,3 © Apple

Tristar WK-3502 Waterkoker

(vanaf 29,99 euro)

Wie thuiswerkt drinkt ongetwijfeld een potje koffie of thee tussen twee Zoom-meetings in. Een waterkoker kan best veel stroom verbruiken. Let er dus op dat je niet meer water kookt dan nodig en een toestel met een hoog vermogen koopt.

Wat ook belangrijk is, is je waterkoker regelmatig ontkalken. Hoe minder kalk, hoe sneller je water kookt. Daarom is het misschien interessant om een glazen waterkoker, zoals de Tristar WK-3502, te kopen. Zo zie je de kalk sneller en word je eraan herinnerd dat het tijd is om je toestel onder handen te nemen. Bekijk hier de Tristar WK-3502 Waterkoker.

Volledig scherm Tristar WK-3502 Waterkoker © Tristar

Philips 241B7QGJEB

(vanaf 198,48 euro)

Misschien heb je met één scherm niet voldoende en zoek je een externe monitor voor je computer. Ook hier zijn er heel wat verschillen tussen toestellen en verbruikt het ene type al wat meer energie dan het andere.

Bij Philips pakken ze uit met de 241B7QGJEB, een energiezuinige monitor van 24 inch (61 cm). Zo wordt er gebruikgemaakt van nieuwe LED-achtergrondverlichting die helder is maar tegelijkertijd minder verbruikt. Daarnaast is er de PowerSensor, die nagaat of er iemand voor het scherm zit. Is dat niet het geval, dan wordt de helderheid van de monitor automatisch verlaagd. Bekijk hier de Philips 241B7QGJEB.

Volledig scherm Philips 241B7QGJEB © Philips

IKEA Trådfri

Nog een interessante categorie producten zijn de slimme lampen. Net zoals je de thermostaat niet continu op het allerhoogste niveau zet, wil je ook je ledlampen niet continu volop laten branden. Slimme lampen kan je moeiteloos dimmen zonder dat je daarvoor een installatie moet installeren.

De Philips Hue-lampen zijn gekend, maar ook IKEA heeft een reeks slimme lampen. Die bestaan in alle vormen, van de klassieke peertjes tot spotjes en kaarslampen. Bekijk hier de IKEA Trådfri-collectie.

Volledig scherm Het Trådfri-basispakket. © Ikea

