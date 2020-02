Exclusief voor abonnees En weg is uw geld: hoe digitale dieven te werk gaan Sue Somers

16 februari 2020

09u06

De moderne oplichter zuigt per mail of sms uw rekening leeg, maar hoe komt het dat het digitale spoor naar uw verdwenen geld zo vaak doodloopt? "Nogal wat dossiers leiden naar het 'alternatieve bankcircuit' in de Brusselse Matongewijk. Maar je kunt er de vinger nooit op leggen", zegt onderzoeksrechter Philippe Van Linthout in De Morgen.

In de nacht van 23 op 24 januari verdwijnen op de rekening van Bram (*) verschillende bedragen naar een rekeningnummer dat hem onbekend is. De eerste overschrijving start om 00.20 uur en bedraagt 73,15 euro. Daarna lopen de bedragen snel op, tot 5.000 euro. Om de twee minuten druppelt er via een overschrijving geld weg. In amper een half uur tijd is Bram 25.000 euro kwijt, maar dat merkt hij pas als hij de ochtend nadien toevallig de bankapp op zijn telefoon opent.

