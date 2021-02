Elon Musk stopt chip van computergame in hersenen van levend aapje

Volgens Elon Musk hebben we binnen 5 jaar geen menselijke taal meer nodig

9 mei In een podcast van The Joe Rogan Experience deed Elon Musk deze week uit de doeken welke baanbrekende plannen hij en zijn team bij Neurolink nog hebben voor de komende jaren. Een van die hoogtechnische snufjes is een chip die kan ingeplant worden in de hersenen. In de eerste plaats wil Musk daarmee hersenziekten oplossen, maar hij ziet het grootser. Volgens hem gaan we binnen vijf tot tien jaar zelfs geen menselijke taal meer nodig hebben.