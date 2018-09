Elke dag memes, nep-griezelverhalen en clickbait: waarom je je sociale media-accounts toch maar moet verwijderen Laurens Verhagen

17 september 2018

14u19

Bron: de Volkskrant 0 iHLN Sociale media ondermijnen de waarheid. Dat is het vierde argument in een reeks van tien dat de Amerikaanse techpionier Jaron Lanier aanvoert om je sociale media-accounts te verwijderen.

Boeken over de negatieve kanten van het gebruik van mobiele telefoons, van social media of over Silicon Valley zijn tegenwoordig populair. Tien argumenten om je sociale media-accounts nu meteen te verwijderen van de Amerikaanse techpionier, muzikant en filosoof Jaron Lanier zou al te gemakkelijk in deze overvloed kunnen verdwijnen.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN