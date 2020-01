Elke 10 minuten waarschuwing bij online gokken: “Wanneer ben je laatst buiten geweest?” PVZ

25 januari 2020

13u07

Bron: Belga 1 iHLN De Kansspelcommissie vraagt dat goksites hun klanten op gezette tijden, minstens om de 10 minuten, wijzen op de risico's van de kansspelen. Dat schrijft De Standaard.

Het gaat om boodschappen en vragen als: “Wanneer ben je laatst buiten geweest?", "Heb je meer uitgegeven dan je voor ogen had?", "Wanneer heb je voor het laatst gegeten?" of "Moet je nadenken over een pauze?". De Kansspelcommissie wil spelers zo beter beschermen.

De goksites worden door de Kansspelcommissie verplicht om hun klanten te informeren over de mogelijke risico's van deelname aan kansspelen of weddenschappen. Dat moet via notificaties en pop-ups, die verschijnen tijdens het online gokken.

De inhoud van de waarschuwingen kan uiteenlopend zijn, zoals tekst en afbeeldingen die wijzen op de risico's van gokken in het algemeen, of één in detail. De boodschap moet ook inspelen op de persoonlijke situatie van de speler door te verwijzen naar het bedrag dat hij al heeft ingezet, of de tijd die hij al heeft doorgebracht op de site.

Door via bepaalde vragen aan te zetten tot zelfevaluatie, moeten spelers "worden aangemoedigd om na te denken over hun huidige gedrag en overwegen om een pauze te nemen", staat in de regels. Het koninklijk besluit dat de regels voor de online goksector aanscherpt, legt ook een speellimiet vast van 500 euro per speler.