Eindelijk! Wout van Aert wint alweer koersen (ook als is het op je pc) Wout schrijft de Omloop Last News op zijn naam. Ja, zo heet die semi-klassieker in dit spel Karl De Rycke

09 juni 2020

12u38 3 iHLN Ein-de-lijk koers! Enkele weken vroeger dan gebruikelijk - slim bedacht, nu er niet gefietst wordt - hebben ontwikkelaars Nacon en Cyanide Pro Cycling Manager 2020 en Tour de France 2020 op de markt gegooid. Nu er geen wielerwedstrijden op tv zijn, heb ik me met plezier op deze wielergames gestort. ’t is niet echt, maar ’t is wel koers!



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ikke! Ikke! Ikke!” Dat was kort samengevat mijn reactie toen op de redactie werd gevraagd wie Pro Cycling Manager 2020 op de pc wou testen. Ik ben dan ook een wielerliefhebber én een groot fan van deze reeks. Ik kocht indertijd de allereerste versie van Cycling Manager (zo heette het toen) in 2001 en heb op zolder nog een stuk of vijf jaargangen liggen. Bij gebrek aan een deftige gamecomputer is het wel even geleden dat ik het spel speelde. Tot ik me drie jaar geleden een PlayStation aanschafte en Tour de France ontdekte, de meer actiegerichte versie van Pro Cycling Manager voor PS4 of Xbox One van dezelfde makers.

Vorige week zou ik normaal met enkele vrienden op onze jaarlijkse fietsvakantie vertrekken, maar daar stak corona een stokje voor. Het voorstel om Pro Cycling Manager 2020 te testen, kwam dus op het ideale moment: ik had toch verlof. Alleen mijn vriendin vond dat idee minder leuk.

Tabellen

Want ik ben dus in een oude gewoonte hervallen: uren en uren kijken op een scherm, naar tabellekes met cijfertjes (de vaardigheden van de renners, de wielerkalender die je moet opstellen, ...) staren en dan nerveus de wedstrijden volgen. Als ware het écht koers. Bij een gebrek aan echte koers, is dit voor mij alvast een heel goed alternatief. Je leert bijvoorbeeld ook mindere goden kennen, wat later nog van pas kan komen als er weer echte wedstrijden worden gereden. Dat moet je de makers van dit spel wel nageven: de vaardigheden van de coureurs zijn heel accuraat.

Aanvankelijk was het daarom mijn plan om met Deceuninck - Quick Step te spelen en met Remco de Giro te winnen. Geef toe, het kan! Helaas heeft Pro Cycling Manager 2020 geen licentie om de namen van de renners van Patrick Lefevere te gebruiken. En spelen met Remco Evunepoel, Jules Alaphilipi, Yvon Lampaey of Ilje Kaisze, ik zag het niet zitten. En jammer genoeg is er via het platform Steam nog geen Stage and Database Editor beschikbaar om de namen van de renners aan te passen. Hopelijk komt dat nog, dan krijgt Evunepoel nog een kans bij mij.

Lange tenen

Dus ging ik aan de slag met Jumbo-Visma, want met dat team kan je mikken op rondes én de klassiekers. Maar voor het zover is, moet je wel even wat tijd (lees: enkele uren) steken in het voorbereiden van het seizoen. Je moet de doelen bepalen van je renners (zonder daarbij op hun tenen te trappen als ze hun favoriete koers niet kunnen rijden), beslissen welke koersen je wel en niet gaat rijden, trainingsschema’s opstellen, de sponsors tevreden houden... Kortom: de hele mikmak. Ik vind dat wel plezant, dus op zich is dat geen probleem. Sla je die hele handel liever over, dan speel je waarschijnlijk beter Tour de France 2020 op je PS4 of Xbox One. Maar daar maak ik een aparte review over, deze twee spelletjes verschillen namelijk heel wat.

Na al het geregel kan je beginnen aan waar het écht om draait: wedstrijden rijden. En winnen, natuurlijk. Al is dat laatste in het begin toch moeilijker dan het deelnemen. Je kan kiezen hoe je die wedstrijden speelt: de makkelijkste versie is op ‘snelle simulatie’ klikken en dan berekent de computer wie wint en wie verliest. Of je doet zoals ik en je kiest ervoor om bijna elke wedstrijd in 3D te bekijken. Dan kan je zelf ingrijpen en beslissen hoe je renners zich moeten gedragen: in groep op kop rijden, afwachten, aanvallen op de laatste helling, ... Het is zalig (en zenuwslopend) om het allemaal te beslissen en te beleven. Maar makkelijk is het niet: het heeft me toch een paar koersweken gekost voor ik erin slaagde om met Dylan Groenewegen een massaspurt te winnen.

Echt, de Omloop Het Laatste Nieuws: zo heet deze semi-klassieker in dit spel. Bij onze vrienden van Het Nieuwsblad zullen ze het niet graag zien, maar wij vonden het geweldig!

Gelukkig ging het daarna wat vlotter: ik kon af en toe iets winnen. Zoals de Omloop Last News, bijvoorbeeld. Echt, de Omloop Het Laatste Nieuws: zo heet deze semi-klassieker in dit spel. Bij onze vrienden van Het Nieuwsblad zullen ze het niet graag zien, maar wij vonden het geweldig! Dat heeft natuurlijk ook alles met rechten te maken, de Ronde van Vlaanderen heet hier bijvoorbeeld Vlaanderen Classic. Eens die Stage and Database Editor er is, zetten we dat wel recht.

Terug naar de koers: de Omloop Last News werd de eerste grote wedstrijd die ik kon winnen. Nu ja, niet ik, maar Wout van Aert, natuurlijk. Hij reed op de Bosberg weg van Sagan en won solo. Een dag later waaide het zo hard toen mijn hele team op kop reed om enkele aanvallers niet te ver te laten wegrijden, dat het hele peloton brak. Verrast koos ik meteen om drie mannen hard te laten sleuren en al snel was op 80 kilometer van de meet in Kuurne de wedstrijd beslist.

Sorry Mike Teunissen

Met een kleine groep haalden we de koplopers in en reden uiteindelijk met zeventien renners, en daarbij al mijn zeven renners, naar de finish. Bedoeling was dat Wout de spurt zou aantrekken voor Mike Teunissen, maar van Aert ging net iets te hard door. Hij won een dag na de Omloop ook Kuurne-Brussel-Kuurne, met een bandbreedte voor op Teunissen. Die was achteraf niet zo blij. Bij het verslag over de moraal in het team stond plots dat hij “al lang moest wachten op een overwinning”. Sorry Mike.

Die moraal is maar één van de kleinigheden waarop je moet letten, en die - net als in het echte leven - een impact hebben op de resultaten die je renners bij elkaar rijden. Soms is dat vervelend, maar een minpunt wil ik dat zeker niet noemen. Al zijn er wel degelijk een aantal minpunten aan Pro Cycling Manager 2020. Je moet bijvoorbeeld al een stevige computer hebben om alle graphics zo hoog mogelijk te zetten. Want koers zonder publiek (yep, hier kan het!) of decor (de Muur is wel mooi gedaan) is veel te saai. En dan nog: als je wint, krijg je amper een vierende renner te zien. Hij rijdt over de streep, en misschien steekt hij de armen nog in de lucht. Soms ook niet. Veel andere games bieden de mogelijkheid aan om je spel te pauzeren, en screenshots te nemen vanuit verschillende standpunten. Dat zou hier ook leuk zijn.

De video’s voor en na de wedstrijd zijn ook nogal eentonig: het zijn altijd dezelfde beelden én alle renners lijken op elkaar. Zijn we nu te hard verwend door andere spelletjes, waar bijvoorbeeld Kevin De Bruyne er ook uitziet als onze nationale nummer 7? Er staan hier en daar ook tikfouten in het spel: zo heet een legendarische kasseistrook in Horebeke de Hagaghoek, en een helling in Maarkedal de Eikenber. Nog een minpunt: je kan ook makkelijk drie uren bezig zijn, zonder ook maar een week verder te geraken in het spel. Maar dat is tegelijk ook een pluspunt: je bent waarschijnlijk met plezier die uren ‘kwijt’.

Ook positief: het dashboard van het spel is verbeterd. Je hebt nu een beter overzicht. En als je er genoeg van hebt om zelf renners te kiezen voor de wedstrijden, word je nu voor de eerste keer bijgestaan door een assistent-manager die je helpt het raceschema te plannen. Dan kan handig zijn, want in Pro Cycling Manager 2020 kan je aan meer dan 230 wedstrijden en 650 etappes deelnemen...

Blijver

Als ik moet besluiten - ik kan eigenlijk nog wel een paar alinea’s schrijven - dan vind ik dit spel een aanrader voor wie van koers houdt, maar ook van meer dan alleen de actie. Je steekt veel tijd in trainingen, contracten onderhandelen met sponsors, renners en leveranciers van materiaal, strategie en zo meer. Maar dat is meteen ook de charme van dit pc-spel. En je mag je niet storen aan de gebrekkige graphics en het feit dat het spel de voorbije jaren niet al te veel is vernieuwd. Ik blijf dit spel zeker spelen. Hou je toch van meer actie, dan is Tour de France 2020, de versie van Pro Cycling Manager 2020 voor PS4 of Xbox One meer iets voor jou.