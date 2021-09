Eindelijk: Europa wil in 2024 één standaardoplader voor telefoons en andere apparaten

gamereview In 'Deathloop' moet je letterlijk feest aan einde der tijden (doen) crashen

14 september Wanneer je sterft in de vandaag verschenen first person shooter Deathloop, begint dezelfde dag weer helemaal van voor af aan. Het is een motief dat je de laatste tijd wel vaker tegenkomt in videogames. Maar Arkane Studios, de makers van de uitstekende Dishonored-reeks, maakten er iets speciaals van in het verhaal dat ze errond brouwden: je moet letterlijk het feest aan het einde der tijden (doen) crashen.