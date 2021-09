Eerste emoticons geveild voor meer dan 200.000 euro

Internet­sen­sa­tie ‘si­de-ey­eing Chloe’ verkoopt virale meme

23 september Chloe Clem, het meisje dat een internetsensatie werd toen een foto van haar in 2013 viraal ging, verkoopt het originele beeld nu voor duizenden dollars. Toen Chloe, die nu 10 is, twee jaar oud was, nam haar moeder Katie een video op waarin ze haar dochters met een reis naar Disneyland verrast. In de video lijkt Chloe niet onder de indruk, tot grote hilariteit van heel wat internetgebruikers.