Eerste Apple-computer kan tot 260.000 euro opbrengen

27 augustus 2018

Eén van de eerste computers die Apple ooit heeft gemaakt, wordt geveild. Het apparaat werkt nog, zegt veilinghuis RR Auction, dat hoopt op een bedrag van 300.000 dollar, bijna 260.000 euro. De koper krijgt onder meer het originele moederbord en een authentieke gebruiksaanwijzing.

De computer ziet er misschien bouwvallig uit, maar toch is dit exemplaar kostbaar. De Apple-1 was het eerste model dat de grondleggers van Apple, Steve Wozniak en Steve Jobs, in de jaren zeventig ontwikkelden in het ouderlijk huis van Jobs. De computers werden destijds verkocht via een winkel in de buurt voor 666,66 dollar. Er bestaan nog ongeveer zestig exemplaren, maar de meeste doen het niet meer.

De Apple-1 die nu wordt geveild, werd in juni hersteld door Apple-expert Corey Cohen. Het apparaat zou nog perfect functioneren, wees een acht uur durende test uit. Beeldmateriaal van de test is beschikbaar op verzoek, zo meldt het veilinghuis.