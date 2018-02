Een weekend weg zónder schermpjes: Maike Jeuken deed een experiment met haar zeven kinderen Maike Jeuken

27 februari 2018

10u58

Bron: de Volkskrant 1 iHLN Om haar kinderen een lesje vermaak zónder schermpjes te leren, stelt journalist en fotograaf Maike Jeuken, zelf (stiefmoeder) van zeven, een weekend offline voor. "Hadden jullie vroeger heel veel tijd ofzo?"

"Nu al aan tafel? Komaan mama, ik speel net een spelletje!" Zo'n moeder ben ik dus. Ik durf zomaar onaangekondigd m'n kroost aan tafel te roepen. Of ik echt niet begrijp dat je nooit zomaar een game kunt onderbreken? Ik erger me aan de digitale verslaving van mijn kinderen en toch ben ik ook klaar met al die onderzoeken die uitwijzen dat de schermpjes onze kinderen dommer, dikker en duffer zouden maken. De moraliserende weerstand tegen deze digitale revolutie gaat mij wat te ver. En de schadelijke invloed van al die media klinkt ook prehistorisch. Toen ik jong was, maakte iedereen zich ook zorgen. Televisie en stripboeken werden destijds verderfelijk geacht voor de kinderziel.



Mijn tweedehandsliefde en ik hebben samen zeven kinderen. Drie door hem gemaakt, vier door mij. Inmiddels wonen we samen. Onze gezellige drukte is tussen de 7 en 13 jaar oud. Nu is één lethargisch, bankhangend kind al nauwelijks te verteren, laat staan zeven stuks. Ik begon me af te vragen: wat voor kinderen wonen er eigenlijk in deze wezens als ze een tijdje offline zijn? Gaan ze dan eindelijk echt lezen? Toneelstukken opvoeren? Piano spelen? Je zou je eigen kindertijd er bijkans van gaan idealiseren.



Een weekend weg zonder apparaten. Dat zou ze leren.

