Een smartphone asociaal? Nederlandse hoogleraar ontkracht: "Vriendschappen worden net intiemer" Nina Dillen

06 september 2018

17u17 0 iHLN Sociale media worden ten onrechte asociaal bevonden, want ze maken onze vriendenkring groter en vriendschapsbanden intiemer. Dat betoogt hoogleraar Marjolijn Antheunis (40) van Universiteit Tilburg. "Het is een ouderwetse gedachte dat enkel face-to-face contact waardevol is."

Een aldoor trillende smartphone drijft ons verder uit elkaar, klinkt de gangbare gedachte. Maar volgens onderzoek van de Nederlandse professor Marjolijn Antheunis (40) is die visie te zwartgallig. De hoogleraar communicatie en technologie van Universiteit Tilburg deed onderzoek naar hoe digitalisering ons sociaal leven beïnvloedt en concludeert dat onze vriendschapsbanden net versterken door WhatsApp en co. "We hebben onze vrienden en kennissen voortdurend virtueel binnen handbereik en zijn zo veel meer sociaal verbonden dan vroeger," legt Antheunis uit. "Aan de ene kant breidt zo ons netwerk van kennissen uit. Via sociale media kan je op een laagdrempelige manier contact onderhouden met mensen die je anders bijna nooit ziet."

