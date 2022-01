Duitse binnenlandminister wil dat Apple en Google chatapp Telegram uit appstores verwijderen

Boris Pistorius, net als Faeser ook lid van de partij SPD en de Nedersaksische minister van Binnenlandse Zaken, noemt Telegram “een aanjager voor complottheorieën en rechts-extremisme”. In december heeft hij in een interview met ‘Der Spiegel’ actie van Google en Apple geëist. “Wat er in de Telegram-groepen en -kanalen gebeurt, is in strijd met de regels van Apple en Google, die deze app in hun winkels aanbieden. We moeten dringend met hen praten en hen ervan overtuigen te stoppen met de distributie van Telegram”, zei Pistorius destijds.