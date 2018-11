Drukste Cyber Monday ooit in VS: voor bijna 8 miljard dollar aan spullen gekocht ADN

27 november 2018

17u52

Bron: ANP 0 iHLN Cyber Monday, de dag waarop consumenten doorgaans online op jacht gaan naar koopjes voor het feestdagenseizoen, was de drukste winkeldag ooit voor Amerikaanse webwinkels. Volgens een rapport van Adobe Analytics werd er op de eerste maandag na Thanksgiving voor bijna 8 miljard dollar (7 miljard euro) aan spullen aangeschaft online. Webwinkelgigant Amazon heeft op Cyber Monday zelfs zijn beste dag ooit gedraaid.

Veel Amerikaanse shoppers deden hun bestelling via de smartphone, zo melden de onderzoekers. Mobiele aankopen waren goed voor 2,2 miljard dollar aan aankopen.

Webwinkelgigant Amazon draaide zowaar zijn beste dag ooit. Precieze dagcijfers geeft het concern niet. Op Black Friday en Cyber Monday samen bestelden klanten wereldwijd in totaal onder meer ruim 18 miljoen speelgoedartikelen. Ook werden er meer dan 13 miljoen mode-bestellingen afgerekend.



Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair zegt overigens records te hebben gebroken. De Ierse prijsvechter koos ervoor om een hele ‘Cyber Week’ met aanbiedingen van goedkope vliegtickets op te zetten. Deze bleek zo succesvol dat Ryanair de periode nog iets heeft verlengd. Vorige week dinsdag was de drukste dag met boekingen ooit. De website van Ryanair is afgelopen week al meer dan 25 miljoen keer bezocht.

In België zijn we vooral op Black Friday massaal aan het shoppen geslagen: er werden 8,2 miljoen elektronische transacties geregistreerd in ons land.