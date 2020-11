Droomjob: verken alle hoeken van het internet en verdien 8.000 euro

REVIEW. iPhone 12: “Geen revolutie, maar het zet de puntjes op de i”

30 oktober Het najaar is traditioneel het moment dat Apple zijn nieuwe smartphone(s) loslaat op de wereld. Hoewel iets later dan gepland - het coronavirus gooide roet in de productieketen - heb je de keuze uit vier toestellen. De ‘gewone’ iPhone 12 is waarschijnlijk de meest interessante keuze, maar is niet revolutionair. Zelfs niet ondanks het feit dat Apple nu voor 5G-ondersteuning zorgt.