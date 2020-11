Droomjob: verdien 8.000 euro door twee weken op internet te surfen

REVIEW. Age of Empires III: Definitive Edition: “Leuk, maar toch vooral uitkijken naar IV”

2 november Age of Empires is alive. Na de Definitive Editions van I en II, is er nu een remake van Age of Empires III uit 2005. Toegegeven: de verschillen zijn minder spectaculair dan die voor de games uit 1997 en 1999, maar laat dat de pret niet bederven. We gaan spelen! Maar toch ook vooral uitkijken naar het volledig nieuwe Age of Empires IV...