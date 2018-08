Drie Oekraïners opgepakt voor hacking van duizenden Amerikaanse bedrijven IB

02 augustus 2018

04u45

Bron: Belga 0 iHLN In Europa zijn drie Oekraïners opgepakt die ervan verdacht worden duizenden Amerikaanse bedrijven te hebben gehackt. Daarbij werden de kredietkaartgegevens van 15 miljoen klanten gestolen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Het gaat om Dmytro Fedorov (44), Fedir Hladyr (33) en Andrii Kolpakov (30). De drie zijn volgens het ministerie de sleutelfiguren van het hackerscollectief FIN7 (ook gekend als Carbanak en Navigator). De groep zou achter de hacking van de informaticasystemen van in totaal 3.600 hotels, restaurants en casino's in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Frankrijk zitten. Ze waren daarbij op zoek naar klantengegevens die ze zelf uitbuitten of doorverkochten.

Uitlevering

Fedorov werd opgepakt in Polen, terwijl Kolpakov in Spanje werd ingerekend en Hladyr gevat kon worden in Duitsland. De Verenigde Staten wachten op de uitlevering van de eerste twee, Hladyr werd al overgevlogen en wordt vastgehouden in Seattle, in de staat Washington. Het drietal wordt 26 aanklachten ten laste gelegd.