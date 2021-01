Downloads van berichtenapp Signal schieten de lucht in nu WhatsApp nieuwe regels aankondigt

In enkele tweets gaf Signal gisteren zelf al aan dat de app bovenaan de populariteitslijstje in de Apple App Store staat in India, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Finland, Hongkong en Zwitserland. "Kijk wat je gedaan hebt", is de korte boodschap bij de tweet. Ook in ons land staat Signal bovenaan in de "top charts" van de App Store, gevolgd door Telegram en WhatsApp. Ook Telegram geniet een betere privacyreputatie dan WhatsApp, dat in handen is van de Amerikaanse internetgigant Facebook. In de Belgische Google Play Store komt Signal niet voor bij de populairste apps.