Door fout kan iedereen stiekem meegluren als jij op Tinder zit ADN

24 januari 2018

13u59

Bron: ANP 0 iHLN Door een fout van Tinder is het mogelijk om stiekem mee te kijken met gebruikers in actie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te zien naar welke profielen iemand kijkt en of hij of zij swipet naar links (afwijzen), naar rechts (geïnteresseerd) of naar boven (heel erg geïnteresseerd). Het is wel nodig om op hetzelfde wifinetwerk als het slachtoffer te zitten.

Beveiliger Checkmarx heeft de kwetsbaarheid ontdekt. Het probleem is dat de app van Tinder, zowel op iOS als op Android, profielfoto's downloadt via HTTP-verbindingen, die niet beveiligd zijn, en niet via de beschermde HTTPS. Het is zelfs mogelijk om via een omweg schadelijke programma's op de apparaten van gebruikers te krijgen.

Gebruikersnamen en wachtwoorden worden niet onderschept en gebruikers worden ook niet bestolen, zegt Checkmarx. Maar gebruikers kunnen wel gechanteerd worden als iemand ziet wat ze doen.