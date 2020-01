Donkere modus voor WhatsApp en Facebook in aantocht Techredactie

23 januari 2020

Facebook is begonnen met het testen van een donkere modus voor de app. Ook dochterbedrijf WhatsApp heeft in de testomgeving van de app zo'n modus. Gisteravond meldden talloze gebruikers ineens dat ze de donkere modus konden gebruiken. Zo'n 'dark mode' is de afgelopen tijd enorm populair geworden.

Dat meldt techsite Android Police. In screenshots op de website is te zien dat gebruikers van de Facebook-app in de donkere modus een witte balk met tabbladen bovenaan zien, terwijl alle posts een donkere achtergrond hebben. Het is onbekend of dit ook het uiteindelijke uiterlijk van de donkere modus wordt. Ook WhatsApp-gebruikers die de bètaversie van de app testen, kregen al een donkere modus te zien. Het vermoeden is dat de modus binnenkort wereldwijd beschikbaar wordt. Dit geldt voorlopig nog enkel voor Android-gebruikers.

Facebook onthulde eerder al de donkere modus voor desktops. Facebook Messenger kreeg de donkere variant ook al eerder. De stappen volgen nadat Google en Apple aankondigden de donkere modus toe te voegen aan hun mobiele besturingssystemen. Google zette een donkere modus in Android 10, dat afgelopen zomer uitkwam. De donkere modus zit ook in Apples iOS 13, dat eind september verscheen.



De donkere modus lijkt aan populariteit te winnen, bijvoorbeeld omdat telefoongebruik minder belastend voelt voor de ogen en beter is voor de batterijduur. Veel telefoons hebben inmiddels oledschermen, die pixels uitschakelen als ze de kleur zwart tonen. Op iPhones leidde dat bij de introductie van de donkere modus tot een 30 procent langere batterijduur.