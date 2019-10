Donald Trump aan Apple-baas Tim Cook: breng de knop op iPhones terug! Christian Born

28 oktober 2019

13u49

Bron: AD.nl 1 iHLN Donald Trump heeft Apple-baas Tim Cook publiekelijk gevraagd om weer over te gaan op fysieke knoppen. Sinds dit jaar heeft geen enkel iPhone-model de bekende home-knop meer en de Amerikaanse president is daar bepaald niet blij mee. “ Aan Tim: de knop was veel beter dan de swipe’’, klaagt hij op Twitter.

Het is opvallend dat de 'machtigste man op aarde’ zijn beklag doet over een product van ‘goede vriend’ Tim Cook (die hij in het verleden ‘Tim Apple’ noemde). Vermoedelijk heeft Trump onlangs een upgrade gekregen qua telefoon-apparatuur en moest hij zijn frustratie even ventileren.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Bij de nieuwe iPhones (vanaf de iPhone X) ontgrendelen gebruikers de telefoon door het scherm van onderen naar boven te vegen. Op dat moment wordt Face ID geactiveerd om de gebruiker toegang te geven. Voorheen ging dat met een vingerafdrukscanner in de fysieke knop van de telefoon.



Vanzelfsprekend gaat de Twitterende medemens los op de klacht van de president. Zo vergelijken meerdere twitteraars de knop op de iPhone met de mythische ‘grote rode knop’, waarmee de president nucleaire aanvallen kan uitvoeren.

Het is de vraag of de Apple-topman gehoor gaat geven aan het beklag. Sowieso is Donald Trump niet de meest tech-vriendelijke man op aarde. Volgens geruchten wisselde hij in 2017 voor het eerst in jaren van telefoon. Hij gebruikte namelijk een Samsung Galaxy S3 uit 2012, een telefoon die al jaren geen veiligheidsupdates meer kreeg.