Dit zijn de hoogtepunten van de betFIRST Elite Series Summer Split - Week 7

De laatste week voor de playoffs konden sommigen er nog voor zorgen dat ze van een plek in de top vier verzekerd zouden zijn, maar voor anderen was het ook een goede seeding. De nummer één stond al vast nadat LowLandLions afgelopen week wederom de nodige punten wist te pakken. Maar wie komt er verder in de top vier en wie speelt er tegen wie in de playoffs?

KRC Genk Esports versus JoinTheForce!

De eerste match was heel bepalend voor wat er later op de avond ook nog zou kunnen gebeuren. KRC Genk Esports moest punten pakken om de top vier veilig te stellen en niet afhankelijk te zijn van de prestaties van anderen. De eerste map was de eigen gekozen Nuke, de betFIRST Elite Series klassieker die ook in deze serie niet kon ontbreken.

JoinTheForce had niet de meest geweldige start op hun CT-side, waarbij er maar een 8-7 voorsprong was op halftime. Daarna kon het bij KRC Genk ook niet per se vlotten maar kon er wel langzaam een kleine voorsprong worden opgebouwd. De hele match ging constant heen en weer waarbij beide teams op meerdere momenten de mogelijke winnaar zouden kunnen worden. KRC Genk behaalde echter wel hun doel met de eerste map win, waarbij er een 16-14 score in hun voordeel viel.

Daarna gingen de teams naar Overpass, een map waar AWP-spelers over het algemeen veel ruimte en kansen krijgen. Dat was ook meteen duidelijk toen R1qzor liet zien wat hij in huis had, niet alleen met de AWP, maar ook met zijn pistol en rifles. Ditmaal wist Genk dan ook de voorsprong te hebben op halftime met een 9-6, wat daarna met een paar struikelpartijtjes werd doorgezet naar een 16-11 winst. 2-0 dus in deze serie voor KRC Genk Esports, die daarmee op de derde plaats van het klassement kwamen en volgende week het in een nieuwe best-of-three serie mogen opnemen tegen JoinTheForce.

eClub Brugge versus Sector One

Door het resultaat in de eerste match, had Sector One geen kans meer om de top vier te halen. Om dan ook nog eens tegen een titelfavoriet te moeten spelen, maakt het natuurlijk niet makkelijker. De eerste map Nuke, werd een speedrun voor Brugge.

De eerste helft was al 13-2 in het voordeel van de Bruggenaren, waarna ook eigenlijk niets meer werd toegegeven richting Sector One. Met een 16-3 score werd er snel doorgestoomd naar de tweede map, Brugge haar favoriet Mirage.

Deze leek echter wel goed uit te pakken voor een Sector One, momentum was namelijk eventjes bij Brugge totdat Sector One meer dan 10 rondes op een rij wist te pakken. 10-5 werd de score halverwege, waarna er toch weer leven was bij eClub Brugge. Om de avond te eindigen met de score waarmee we begonnen, werd deze map 16-14 in het voordeel van de eClub Brugge, waardoor de tweede 2-0 van de avond een feit was.

eClub Brugge neemt het dus op tegen LowLandLions in de eerste match van de playoffs, waarbij de winnaar meteen doorgaat naar de grote finale!

Volledig scherm RECAP betFIRST Elite Series – Week 7 © BetFIRST